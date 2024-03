Crotone, i sindacati a confronto con il commissario dell’Asp Brambilla

dai territori

CROTONE Le criticità della sanità nel Crotonese al centro dell’incontro tenuto ieri mattina nella Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. La riunione è stata convocata dal Commissario Straordinario, il dott. Antonio Brambilla, e ha visto la partecipazione dei segretari generali delle principali organizzazioni sindacali, Enzo Scalese per la Cgil Area Vasta, Luigi Tallarico per la Cisl Magna Graecia e Fabio Tomaino per la Uil Crotone. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto prezioso per avviare percorsi territoriali finalizzati a risolvere le problematiche emerse nell’incontro regionale con il Presidente della Giunta Regionale e Commissario per la sanità calabrese, Roberto Occhiuto, e le Organizzazioni Sindacali Durante la riunione, sono state affrontate le criticità generali che coinvolgono il settore sanitario nel territorio del Crotonese, con particolare riguardo all’ultimo decreto sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil hanno sollecitato il Commissario Brambilla a avviare, nei prossimi giorni, dei confronti con le federazioni di categoria di comparto al fine di definire e applicare gli istituti contrattuali, nonché avviare la contrattazione decentrata e la sua attuazione pratica. È emersa, inoltre, la necessità di avviare confronti preventivi di condivisione fin dalla predisposizione e stesura del prossimo atto aziendale. Si è convenuto sull’importanza di intraprendere un percorso di confronto permanente per affrontare e definire le criticità emerse nel corso del confronto. L’incontro si è concluso con un impegno condiviso da parte di tutte le parti coinvolte a lavorare attivamente per il miglioramento del sistema sanitario provinciale, con particolare attenzione alle esigenze dei lavoratori e dei cittadini del territorio.

