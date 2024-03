A Reggio presentato il nuovo treno ibrido Intercity. Corradi: «Diversi investimenti al Sud» – VIDEO

il servizio

REGGIO CALABRIA «È una giornata storica per Reggio Calabria, per il Sud e per tutta l’Italia, perché questo è un treno nuovo per il trasporto Intercity. Era da più di 35 anni che non inserivamo un treno completamente nuovo su questo servizio, una novità assoluta che girerà sulla Ionica, una linea veramente importante su cui si stanno facendo investimenti anche dal punto di vista infrastrutturale». Così l’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia Luigi Corradi all’evento di presentazione del nuovo treno ibrido Intercity, un servizio che partirà da fine marzo. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del vicepremier e ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini. Presenti inoltre l’assessore ai Trasporti della Regione Calabria Emma Staine e il vicesindaco di Reggio Calabria Paolo Brunetti.







Il primo di una serie di treni – assicura Corradi – «che arriverà proprio su questa linea, quindi ne avremo altri sei entro la fine dell’anno, ci tengo a dire che questo treno è comprato con fondi del Pnrr e già all’inizio del 2024 è consegnato, quindi assolutamente rispettando i tempi così come gli altri sei. Abbiamo speso inoltre altri 140 milioni per comprare 70 carrozze per il trasporto notte. Di nuovo attenzione al Sud perché il trasporto notte è quello che collega Nord-Sud, che collega la Calabria con il Nord, ma anche la Sicilia. Saranno carrozze molto nuove, confortevoli, proprio pensate per questo tipo di servizio per migliorare il comfort dei nostri passeggeri». (m.r.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato