Reunion della DC a Maiori 40 anni dopo – FOTO

l’iniziativa

C’era anche Pino Galati, il pluriparlementare di Lamezia alla reunion degli ex giovani DC a Maiori, a 40 anni dalla celebrazione del famoso congresso del movimento giovanile della “Balena bianca” che si svolse nella stessa cittadina della Costa d’Amalfi, nel 1984, e nello stesso albergo dove oggi si sono ritrovati gli ex boys, attempati e in carriera.

Stamattina hanno partecipato alla celebrazione della messa officiata dal parroco della collegiata di Maiori che, visto il qualificato parterre di ospiti, ne ha approfittato per chiedere un aiuto per la ristrutturazione del santuario. E l’ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini lo ha colto in parola e ha raccolto le offerte per poi affidare il cestino con i soldi a Dario Franceschini. (redazione@corrierecal.it)