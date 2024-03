Pallottole contro l’autovelox, nuovo episodio a Palmi

La vicenda

PALMI Trenta colpi di pistola conto l’autovelox in località San Filippo a Palmi. Il dispositivo installato sulla statale 18 che collega Palmi a Gioia Tauro è stato preso nuovamente preso di mira da ignoti. Non è infatti il primo episodio, qualche settimana fa lo stesso autovelox era stato dato alle fiamme.

«Non si tratta di differenti opinioni, – commenta sui social il presidente del Consiglio comunale di Palmi Francesco Cardone – né di scelte che qualcuno può contestare; si discute di inciviltà e rispetto delle regole. Noi, come Comunità, siamo e resteremo sempre dalla parte della Legge e del rispetto delle regole; combatteremo sempre e con ogni sforzo la illegalità e l’arroganza di chi ritiene che con la forza possa imporre scelte non condivise». L’Autovelox è stato immediatamente riparato ed è funzionante. «Non ci faremo intimidire e andremo avanti per la nostra strada, quella della legalità e del rispetto delle regole. Ovviamente, sempre pronti e disponibili ad avviare un contraddittorio sulle scelte e sulle ragioni a fondamento delle stesse, ma solo nelle sedi competenti», conclude Cardone. (m.r.)