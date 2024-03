Maria, Matteo, Tita: storie di coraggio e di libertà contro lo strapotere della ‘ndrangheta

testimoni di legalità

LAMEZIA TERME Storie di coraggio, di libertà, di orgoglio, storie di chi non ha abbassato la testa al potere della ‘ndrangheta, anche al prezzo più alto, quello di perdere la vita o perdere gli affetti più cari. Storie di dolore ma anche di ribellione e di riscatto. Tutto questo è stato la prima puntata di “Todo Modo”, il format di approfondimento condotto dalla giornalista Emilia Brandi su Rai3. Storie anzitutto di liberta, quella liberta che – dice il procuratore Nicola Gratteri – “significa perdita di prestigio per la ‘ndrangheta”. Su tutte le storie l’ombra della cosca Mancuso, la potente consorteria di ‘ndrangheta il cui feudo è Limbadi ma le cui propaggini sono ben oltre i confini italiani.

Vincenzo Chindamo

La storia di Maria Chindamo, la commercialista e imprenditrice rapita dinanzi al cancello della sua tenuta agricola a Limbadi il 6 maggio 2016 e poi uccisa e, secondo l’accusa, data in pasto ai maiali, con i suoi resti poi macinati con un trattore. Il processo sul suo omicidio è iniziato pochi giorni fa a Catanzaro: sul banco degli imputati, nell’ambito dell’operazione Maestrale-Carthago della Dda di Catanzaro, c’è Salvatore Ascone, 57 anni, di Limbadi. A “Todo Modo” parla il fratello, Vincenzo Chindamo, che con la mente va al cancello della casa della sorella, l’ultimo luogo prima della sua morte, un cancello – dice Vincenzo Chindamo – “nemico di Maria e di un territorio intero, la sub cultura della ‘ndrangheta che vuole mettere a tacere la libertà delle donne di scegliere, di essere, amare, lavorare, vivere. Maria non ha potuto scegliere”. A gestire i terreni una volta di proprietà della Chindamo oggi è la Cooperativa Goel, “l’azienda – ricorda Vincenzo – che porta il nome di Maria e traccia un futuro ai figli di Maria”. La storia di Matteo Vinci, biologo di Limbadi, ucciso con un’autobomba: le indagini avrebbero accertato che il suo omicidio è maturato nel contesto di una lunga lite della sua famiglia per un terreno con la cosca Mancuso, anche se le prime condanne hanno escluso l’aggravante mafiosa. A “Todo Modo” ancora la struggente testimonianza del papà Francesco e della madre, Maria Rosaria Scarpulla: “Ogni volta che lo vado a trovare è un morire e poi un ritornare alla vita, dice la donna”. La storia di Titta Buccafusca (per tutti Tita): moglie di Pantaleone Mancuso detto Scarpuni, per amore del figlio aveva deciso di collaborare con la giustizia: Tita Buccafusca (nella foto in copertina) è morta il 18 aprile del 2011 all’ospedale di Reggio Calabria dove era stata ricoverata due giorni prima per aver ingerito acido muriatico nella sua casa di Nicotera Marina. Della sua storia parla la pm Marisa Manzini, che a Tita Buccafusca ha anche dedicato un libro e ricorda come “la sua morte, con quel fuoco che brucia tutto l’apparato per parlare, è stato un messaggio per chiunque volesse riavvicinarsi allo Stato”: La Manzini ricorda che anche le “minacce” che Pantaleone Mancuso le ha indirizzato nel corso del processo. Parla anche l’attuale procuratore di Vibo, Camillo Falvo, che ricorda le mire della cosca Mancuso persino sulla Banca di San Marino indirizzandovi i soldi del narcotraffico.

Gratteri intervistato a “Todo Modo”

Nella puntata anche un focus di approfondimento sulla cosca Mancuso, che si staglia su tutte queste storie, e sulla sua scalata criminale nel Gotha della ‘ndrangheta, da clan satellite al casato dei Piromalli a clan leader nel narcotraffico internazionale, una cosca che è “ormai entrata nelle istituzioni attraverso la massoneria e i colletti bianchi”, dice di uno dei rampolli, Emanuele Mancuso, oggi pentito. A fare da fil rouge a tutte queste storie, in studio, Nicola Gratteri, già procuratore capo della Dda di Catanzaro, oggi procuratore di Napoli: “Ho cercato di trasmettere alla gente la convinzione che non c’è alternativa alla denuncia. Il fratello di Maria è stato bravo a non mollare e cercare sempre la verità con compostezza e garbo. Dal 2016 in Calabria – spiega Gratteri – abbiamo liberato spazi, dando duri colpi perché abbiamo lavorato non più a macchia di leopardo ma in modo sistematico, si stanno celebrando anche importanti maxiprocessi e sono aumentati anche i collaboratori di giustizia. Speriamo che la società civile ora occupi questi spazi che abbiamo liberato”.

