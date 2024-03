In casa hashish e marijuana, un arresto a Crotone

cronaca

CROTONE Nella mattinata di ieri, 21 marzo, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Crotone, nel corso di servizio perlustrativo di controllo del territorio, mirato in particolare al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in una zona residenziale della città, hanno controllato F.C., giovane crotonese di 24 anni. Il giovane manteneva un atteggiamento sospetto già nei primi momenti del controllo, che permetteva di rintracciare subito tracce di sostanze stupefacenti nella sua disponibilità.

La perquisizione, estesa alla sua abitazione, ha permesso di rinvenire 105 grammi di hashish, 13 grammi di marijuana, un bilancino e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il soggetto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria crotonese, è stato quindi collocato agli arresti domiciliari. (redazione@corrierecal.it)

