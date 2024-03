Ad aprile l’avvio dei lavori sulla “Jonio-Tirreno”. Maesano: «Previsto un centralino per la gestione delle emergenze»

viabilità

SIDERNO «I lavori partiranno subito dopo Pasqua, questo è l’intendimento dell’Anas, illustrato a seguito del Cov avvenuto in prefettura la settimana scorsa». Così ai nostri microfoni il presidente dell’Assemblea dei Comuni della Locride Vincenzo Maesano, che riguardo ai lavori che interesseranno la Strada 682 “Jonio-Tirreno” ha spiegato: «C’è da fare un aggiornamento sul piano della gestione delle emergenze e stiamo attendendo, forse ci sarà un’altra riunione, ma aspettiamo fiduciosi l’esecuzione di questi lavori sulle quali continueremo comunque a stare attenti monitorando affinché anche la sicurezza della viabilità, e non solo semplicemente il problema viabilità, venga garantito nel miglior modo possibile». Atteso, dunque, l’avvio dei lavori che interesseranno sia la galleria Limina che quella del Torbido. «In entrambi i casi – spiega Maesano – ci saranno dei lavori notturni, ma mentre la Limina durante il giorno rimarrà aperta senza alcuna limitazione se non quella della velocità, dei limiti di velocità che stabilirà l’Anas, nella galleria Torbido invece ci sarà anche di giorno il senso unico alternato. Questi lavori sulla Torbido dureranno sei mesi, il resto invece saranno in contemporanea con quelli sulla Limina, i cui cantieri verranno montati alle 22 per poi essere smontati alle ore 6 del mattino. Si lavorerà sette giorni su sette e ci saranno poi ulteriori dettagli, ma soprattutto ci sarà una gestione delle problematiche di soccorso che prevede un centralino attivo h24 per la gestione delle emergenze o delle problematicità che si potrebbero creare». (m.r.)

