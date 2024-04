Colpo del Catanzaro al Tardini: battuto il Parma 2-0

serie b

PARMA Colpaccio del Catanzaro al Tardini. Le reti di Biasci e Antonini, tutte nel primo tempo, regalano la vittoria ai giallorossi. La squadra di Vivarini raggiunge i 52 punti, sorpassando il Palermo fermo a 49 dopo la rocambolesca sconfitta per 4-3 in casa del Pisa. Vivarini si presenta dalla prima in classifica con il 442 e la coppia Biasci-Iemmello in avanti. In porta Fulignati, davanti la difesa composta da Situm, Antonini, Scognamillo e Veroli. Centrocampo con Petriccione, Verna, Sounas e Vandeputte. Parte forte il Parma, ma sono i giallorossi ad andare in vantaggio al minuto 11 con Biasci che approfitta di un errore della difesa gialloblu. La squadra di Pecchia torna a farsi vedere in avanti, ma Fulignati risponde presente. Al 39” Antonini raddoppia. Nel secondo tempo assedio totale del Parma che conclude la partita con quattro punte, ma ancora Fulignati e la traversa fermano la capolista, regalando una vittoria fondamentale al Catanzaro.

Tabellino

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Circati, Valenti (27’ st Ansaldi), Di Chiara; Estevez, Hernani (16’ st Sohm); Man (27’ st Camara), Bernabè, Benedyczak (16’ st Partipilo); Bonny (1’ st Charpentier)

A disposizione: Turk, Corvi, Colak, Hainaut, Mihaila, Zagaritis, Cyprien

Allenatore: Pecchia

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas (26’ st Oliveri), Petriccione (16’ st Pontisso), Verna, Vandeputte (42’ st Pompetti); Biasci (42’ st Stoppa), Iemmello (16’ st Ambrosino)

A disposizione: Sala, Borrelli, D’Andrea, Brignola, Krajnc, Miranda, Donnarumma

Allenatore: Vivarini

Arbitro: Baroni

Assistenti: Cipriani-Belsanti

Quarto ufficiale: Galipò

Var: Manganiello

Ass: Volpi

Angoli: sette Parma, cinque Catanzaro

Recupero: 2‘ pt; 5‘ st

Marcatori: 11’ pt Biasci (C), 39’ pt Antonini (C)