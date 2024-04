Editoria, “Coccole Books” compie 20 anni

l’evento

CORIGLIANO ROSSANO Più di 500 titoli e storie accattivanti che hanno accompagnato la crescita, la curiosità e la sete di scoperta di generazioni di piccoli lettori. 600 tra autori ed illustratori che hanno riempito di immagini, inchiostro, colore e contenuti quelle pagine; molte delle quali tradotte in quasi tutte le lingue del mondo. Sono, questi, solo alcuni dei numeri che fanno grande la casa editrice Coccole Books esperienza culturale con sede a Belvedere Marittimo che si appresta a festeggiare i suoi primi 20 anni con un evento speciale: al Bologna Children’s Book Fair, la 61esima Fiera del Libro per Ragazzi in programma da lunedì 8 a mercoledì 10 aprile, sottoscriverà un importante accordo con il presidente degli editori cinesi.

È quanto fanno sapere i titolari Ilario Giuliano e Daniela Valente che colgono l’occasione per ringraziare quanti in tutti questi anni hanno sostenuto il progetto culturale dell’unica casa editrice per ragazzi in Calabria e tra le pochissime nel Mezzogiorno: dai piccoli lettori alle scuole di tutta Italia, fino alle librerie.

Sono 1500 gli espositori provenienti da circa 100 Paesi e regioni del mondo che saranno presenti alla Fiera di Bologna da circa 100 Paesi e regioni del mondo. Coccole Books sarà al Padiglione Hall 26 stand A68 con una serie di firmacopie ed incontri. Lunedì 8 aprile ci saranno Sarah Pellizzari Rabolini e Nicolò Mingolini; martedì 9 Davide Calì, Marco Paci, Sara Marconi, Ferestheh Najafi; mercoledì 10 Chiara Patarino.

Sempre mercoledì 10 alle ore 11,30 protagonista dello stand di Coccole Books sarà Rocco Biasi, il Sindaco di Taurianova, Capitale italiana del libro 2024 che incontrerà giornalisti, autori e agenti esteri per raccontare questo grande traguardo. Alle ore 15 Sara Roversi, presidente di Future Food Institute presenterà il libro Lunga Vita a noi, lunga vita al pianeta! Messico, Brasile, Bosnia, Giappone, Corea, Spagna, Francia, Romania. Coccole books traduce in diverse lingue del mondo. Ai 25 titoli tradotti in cinese nel catalogo se ne aggiungeranno quest’anno altri 10.