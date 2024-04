Verbicaro, contro le “vacche sacre” il sindaco dispone l’abbattimento

il caso

VERBICARO «Cattura, abbattimento e sepoltura dei bovini vaganti sul territorio comunale di Verbicaro». Con un’ordinanza apposita il sindaco Francesco Silvestri ha fatto seguito alle promesse fatte durante gli incontri che si sono tenuti presso il Prefetto e la Questura di Cosenza, a cui il primo cittadino si era rivolto il 26 febbraio scorso, segnalando i gravi disagi che la comunità stava affrontando ormai da tempo.

Sono stati, infatti, i tentativi del sindaco di Verbicaro per “risolvere” l’emergenza, finora senza successo. A cominciare dal tentativo di rintracciare un possibile proprietario che, a quanto pare, non c’è. Basti pensare che la mandria che si muove indisturbata per le zone rurali di Verbicaro si aggira tra i 50 e gli 80 capi. Inoltre, il libero scorrazzamento dei bovini ha sollevato il problema della pubblica incolumità, nonché quello sanitario. Come specificato nell’ordinanza, le operazioni saranno effettuate con le forze di Polizia e Armate che saranno individuate dalla Questura di Cosenza, in base alle date che verranno indicate dagli uffici competenti.

