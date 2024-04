Ponte, Salini: «Il rischio infiltrazioni c’è sempre, ma lo Stato c’è e i nostri atti parlano per noi»

il “nodo” infrastrutture

CATANZARO «Il Ponte dello Stretto rappresenta per un gruppo come il nostro una grandissima vetrina così come rappresenta per il Paese. non è solo un collegamento viario o il fatto di poter fare una ferrovia che finalmente connette la Sicilia con il resto del paese, la Calabria con la Salerno-Reggio con il resto del paese, ma è anche una vetrina straordinaria per le nostre imprese. In Calabria lavoriamo con mille fornitori e vuol dire che tutte queste imprese hanno la possibilità di farsi vedere in un’opera altamente tecnologica, il record del mondo di distanza di un ponte sospeso significa realizzare qualche cosa di unico». Così Pietro Salini, ad della società Webuild, la società che costruirà il Ponte sullo Stretto, parlando con i giornalisti nella sede della Regione Calabria a Catanzaro.

Gianni De Gennaro alla Cittadella

Le polemiche

Salini è intervenuto anche sulle polemiche che da settimane e soprattutto negli ultimi giorni stanno accompagnando il progetto del Ponte sullo Stretto. «Ogni volta – ha sostenuto l’ad di Webuild – c’è questa polemica “il ponte reggerà il vento, il ponte resisterà al terremoto, il ponte sarà capace di far passare le persone”: intanto che noi parliamo, ne hanno già costruiti cinque, di ponti basati sul criterio del Ponte di Messina. in giro per il mondo e stanno ancora lì tutti quanti. Quindi, ecco: a noi piacerebbe poterlo costruire poi le scelte politiche non le facciamo noi come gruppo, le deve fare giustamente il governo. Quindi – ha rilevato Salini – noi siamo al servizio del paese: se ci chiameranno per fare il Ponte noi lo facciamo». Le polemiche sul rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, ‘ndrangheta e mafia siciliana: «Io penso – ha affermato poi Salini – che bisogna anche finire di affrontare i temi in questo senso. Esiste come nel resto del paese, poi non è che questa regione ha una sua specialità in questo o ce l’hanno altre regioni questa specialità. Certo esistono sempre questi rischi, come si gestiscono? Abbiamo un paese, uno Stato con le forze dell’ordine, con una magistratura, abbiamo adottato dei protocolli di legalità, noi le nostre scelte le facciamo sempre nella trasparenza, nella legalità, ci sono uomini che hanno servito il Paese, come il presidente di Eurolink, De Gennaro che è il gruppo che si deve occupare di questo. Io penso che i nostri atti e le nostre decisioni parlino per noi, il resto lo vedremo sul posto».

L’intervento di De Gennaro

A sua volta il presidente di Eurolink Gianni De Gennaro, che è stato in passato anche capo della polizia, ha aggiunto: «Sicuramente saranno rispettate al massimo tutte le norme, ci sarà una costante collaborazione con le istituzioni competenti e questo è la prevenzione. Poi ci sono anche gli strumenti per reprimere, quindi mi sento assolutamente sereno e tranquillo. Così come diceva Salini: ci saranno tutte le condizioni per lavorare in trasparenza, legalità e rispettando le norme. Questo mi sento di dire. L’impegno – ha concluso De Gennaro – è questo, l’obiettivo è questo, ci riusciremo». (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato