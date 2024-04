Agenzia per le aree industriali, Sergio Riitano nominato commissario straordinario

DALLA REGIONE

CATANZARO Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha nominato con proprio decreto Sergio Riitano commissario straordinario della neonata Agenzia per le aree industriali e per l’attrazione degli investimenti (Arsai): Riitano era già commissario liquidatore del Corap, il Consorzio industriale che di fatto è stato soppiantato dalla nuova Agenzia, istituita dalla legge regionale 16 dello scorso 23 marzo, legge che assegnava dieci giorni al governatore per nominare la nuova governance dell’Arsai. La durata dell’incarico per Riitano è di un anno, prorogabile “per motivate ragioni per altri dodici mesi“. A Riitano, a termini di legge, è assegnato il compito di “porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all’avvio dell’Agenzia”, si legge nel decreto di nomina di Occhiuto che poi specifica che al neo commissario viene attribuita “una retribuzione onnicomprensiva pari a quella prevista per i dirigenti generali della Regione Calabria, da porre a carico dell’Agenzia”. (c. a.)

Riitano con Occhiuto al tempo della nomina al Corap

