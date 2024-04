Detenzione e spaccio di stupefacenti, assolto Francesco Sestito

il dispositivo

CATANZARO Il Tribunale di Catanzaro, prima sezione penale, nella persona del giudice Elisa Fabio, «accogliendo pienamente la tesi difensiva avanzata dall’avvocato Vincenzo Fulvio Attisani, ha assolto Sestito Francesco, di Borgia, dal reato a lui contestato “perché il fatto non sussiste”. Sestito Francesco era stato tratto a giudizio con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina a fini di spaccio». A riferirlo è lo studio legale Attisani in una nota. Nella nota si aggiunge: «Il pubblico ministero, nella sua requisitoria, ritenendo provata l’accusa, chiedeva infliggersi al Sestito la condanna alla reclusione per anni 4, oltre ad Euro 30.000,00 di multa. Il legale di fiducia del Sestito, in sede di discussione innanzi al Tribunale, ha sostenuto e ribadito la completa estraneità del proprio assistito ai fatti per cui si procede. Tesi pienamente accolta dal Tribunale che, come sopra accennato, ha assolto Sestito Francesco con formula terminativa ampia, “perché il fatto non sussiste”».

