Quote promozione in serie A, Parma in pole. Dopo Como, Cremonese e Venezia ecco il Catanzaro – GRAFICI

Arrivati alla 32esima giornata,la classifica di Serie B offre importanti indizi sulla compagine piú attrezzata per la vittoria del campionato e sulle squadre che potranno ambire al salto di categoria, dunque all’ambita promozione in Serie A. Come dimostrato dal confronto quote vincente Serie B di Superscommesse, per i bookmakers non ci sono dubbi: il Parma é la favorita alla vittoria del campionato cadetto. La squadra di Pecchia, infatti, sembra ormai aver scavato un solco decisivo con le avversarie, in particolare Como, Cremonese e Venezia:





Vincente Serie B Quota piú alta nel confronto Superscommesse Parma 1.17 Como 7.75 Venezia 16.00 Cremonese 16.00 Catanzaro 1000.00 Palermo 1251.00

Se il Parma risulta l’indiziata numero uno per il trionfo in campionato, altre protagoniste della Serie B sono invece candidate alla promozione nella massima serie. Oltre ai ducali, secondo gli operatori sono in primis Como e Cremonese ad avere maggiori chance di disputare la prossima stagione di Serie A. Segue a poca distanza il Venezia di Vanoli, poi appaiono Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia. Piuttosto improbabile, invece, sembra la promozione di Cittadella e Modena.





Promossa in A Quota piú alta nel confronto Superscommesse Como 1.50 Cremonese 1.85 Venezia 2.50 Catanzaro 7.50 Palermo 7.50 Sampdoria 7.50 Brescia 12.00 Cittadella 33.00 Modena 100.00

