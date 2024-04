Reggio Calabria, nel borgo di Gerace l’anniversario della Polizia di Stato – FOTO

la cerimonia

GERACE L’incantevole borgo di Gerace, nominato tra i più belli d’Italia, ha fatto da cornice nel Reggino al 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Due giorni di celebrazioni lungo le vie del borgo tra la Basilica Cattedrale e Piazza delle Tre Chiese a cui hanno partecipato anche oltre 800 studenti delle scuole che hanno potuto visionare stand con attrezzature e mezzi di reparto delle Specialità della Polizia e confrontarsi su temi importanti: dalla prevenzione alle truffe ai soggetti vulnerabili alla sensibilizzazione su temi come la violenza di genere. Presenti inoltre i poliziotti della squadra a cavallo, provenienti dalla Questura di Palermo, i poliziotti della squadra cinofili, accompagnati da Lisa, la cagnolina adottata dalla Questura di Reggio Calabria presso il canile municipale, e l’associazione “Donatori Nati” della Polizia di Stato.

Celebrazioni che si sono concluse con la cerimonia nella chiesa di San Francesco d’Assisi con la premiazione di donne e uomini che si sono distinti in servizio in un territorio dove la presenza della polizia è costante. Tutto arricchito dalle note dei docenti di strumenti musicali e del coro degli studenti dell’Istituto comprensivo Cinque Martiri di Gerace.







Il questore Megale: «Segnale importante al territorio della Locride»

«Oggi è il nostro 172esimo compleanno, abbiamo deciso di festeggiarlo in questo meraviglioso borgo anche per dare un segnale al territorio della Locride di una presenza e di una vicinanza della Polizia di Stato», ha dichiarato ai microfoni del Corriere della Calabria il questore di Reggio Calabria Bruno Megale, che ha aggiunto: «Questo è un territorio di una incomparabile bellezza, ma che è anche funestato dalla presenza di agguerrite organizzazioni criminali. Oggi la Polizia vuole onorare non solo la storia, l’arte di questo borgo e l’operosità della sua comunità, ma anche prestare la propria vicinanza in termini di presenza e di legalità a tutte le comunità della Locride».

Il sindaco Galluzzo: «Da Gerace un messaggio di vicinanza delle Istituzioni»

«Per noi è un motivo di orgoglio», ha dichiarato il sindaco Salvatore Galluzzo. «Aver voluto coniugare l’arte e la cultura con la prevenzione al crimine e la sicurezza dei cittadini ritengo sia fondamentale come messaggio da mandare a tutti coloro che abitano nella Locride. Gerace è rappresentativa proprio per questo e da oggi parte proprio questo messaggio: le Istituzioni sono fortemente vicine da ogni punto di vista alle popolazioni». (m.ripolo@corrierecal.it)