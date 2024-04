Sinner batte Rune e vola in semifinale a Montacarlo

tennis

MONTECARLO Jannik Sinner è in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.950.000 euro). L’altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge Holger Rune, numero 7 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-7 (6-8), 6-3 in due ore e 40 minuti, prendendosi la rivincita sul danese che lo sconfisse l’anno scorso in semifinale per 7-5 al 3° set. Sinner affronterà domani in semifinale il greco Stefanos Tsitsipas, numero 12 del mondo e del tabellone e due volte vincitore nel Principato nel 2021 e nel 2022. Con questa vittoria il campione dell’Australian Open è anche sicuro di restare al 2° posto nel ranking mondiale davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e solo alle spalle del serbo Novak Djokovic.