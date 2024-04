Reggio Calabria, riapre il parco Ecolandia. Un fiume di solidarietà dopo l’intimidazione

la ripartenza

REGGIO CALABRIA Ha riaperto a Reggio Calabria il Parco Ecolandia. Tanti gli attestati di solidarietà arrivati dopo il grave atto intimidatorio che si è consumato nel parco ludico localizzato nel quartiere di Arghillà: un rogo ha raso al suolo gli uffici della direzione. Il Consorzio Ecolandia, soggetto del terzo settore, aderente alla rete promossa dall’Associazione Libera “La libertà non ha pizzo”, ha nei suoi dieci anni di attività trasformato il Parco da luogo vandalizzato e abbandonato a luogo significativo ed eccellenza del Sud Italia. Sono stati in tanti – cittadini, istituzioni, associazioni – ad aver partecipato all’evento “Vietato calpestare i sogni”. «Un fiume di persone ha dimostrato che una speranza ci può essere! Siete stati davvero moltissimi, non ricordiamo una partecipazione di questo genere. Nella tristezza di un evento che non avremmo mai voluto vedere, – è il messaggio della direzione – un barlume di luce emerge dalla grande partecipazione di tantissime persone, giovani, bambini, adulti, delle diverse associazioni, delle autorità, le istituzioni. Non ci sono parole per esprimere il nostro ringraziamento per avervi sentito davvero così vicini. Assieme, possiamo ripartire».

«Ieri ho raccontato ai miei figli che delle persone cattive hanno messo fuoco a Ecolandia, quel parco meraviglioso dove loro spesso vanno insieme a noi o alla scuola. Ho detto loro che il Comune si impegnerà a ricostruire tutto ciò che è stato distrutto dalle fiamme ma che “ricostruire” non significa soltanto mettere insieme mattoni e cemento ma soprattutto impegnarsi a rendere Ecolandia un luogo sempre più vissuto, frequentato e abitato da gioia, sorrisi e voglia di stare insieme. Loro hanno pensato che era una cosa giusta da fare e, insieme a me, hanno deciso di metterci la firma. Perché nessuno deve calpestare i loro sogni. I nostri sogni», ha scritto sui social il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

