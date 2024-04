Ancora un cambio di panchina in serie B, il Bari esonera Iachini

calcio

BARI Ancora un esonero in serie B. Dopo il Modena che ha chiamato Bisoli al posto di Bianco, oggi tocca al Bari annunciare una nuova rivoluzione in panchina. «Dopo un lungo confronto tra le parti – riporta una nota del club pugliese – l’Ssc Bari comunica di aver sollevato Giuseppe Iachini dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. La società ringrazia il tecnico marchigiano per la professionalità e la dedizione dimostrati ed augura allo stesso le migliori fortune. Nel contempo la guida tecnica della prima squadra viene affidata, fino al termine della stagione, a mister Federico Giampaolo (ex calciatore del Cosenza e Crotone, ndr), fino ad oggi tecnico della Primavera biancorossa». Il Bari, sconfitto sabato scorso a Como, si trova in piena zona playout, a quota 35 punti. Il Cosenza, a quota 36, affronterà al “San Vito Marulla” proprio il Bari il prossimo 27 aprile. (f.v.)

