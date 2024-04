Antoniozzi: «I cinque stelle nostro competitor in Calabria. Conte un bravo demagogo»

il dibattito

«Il presidente Conte è in Calabria, ovviamente legittimamente, a sostenere i candidati a sindaco appoggiati dal suo partito. Conte sta attaccando tutti dimenticando di attaccare se stesso per lo scempio del superbonus». Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. «Oltre duecento miliardi di euro a debito per arricchire ulteriormente chi era già ricco – aggiunge Antoniozzi – valgono sette finanziarie. Un disastro per il quale Conte non ha mai chiesto scusa. Con 100 miliardi di euro, la metà, avremmo potuto fare un piano per l’edilizia popolare costruendo centomila alloggi: una sorta di replica del piano Fanfani che avrebbe avuto grandi effetti sociali ed economici. Conte viene a fare il demagogo in Calabria ripromettendo il reddito di cittadinanza ma non ha il coraggio di dire quanto è costato alla collettività il superbonus. Le sue misure di governo hanno di fatto agevolato i ricchi. Alle elezioni europee chi vorrà contrastare la demagogia dei Cinquestelle – conclude Antoniozzi – dovrà votare Fratelli d’Italia».