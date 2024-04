«Calabria valore aggiunto dell’identità italiana. Io candidato alle Europee? Sto valutando»

il personaggio

LAMEZIA TERME «Sicuramente in Calabria c’è un valore aggiunto per quanto riguarda l’identità italiana». Lo ha detto il generale Roberto Vannacci, a Lamezia Terme per presentare il suo libro “Il mondo al contrario”: Vannacci ha tenuto a battesimo il movimento nato alcuni mesi fa ispirato al suo libro: campione dell’ultradestra, non si è “sbottonato” sull’ipotesi di una sua candidatura alle Europee, in particolare con la Lega. «Sono ancora in valutazione, mancano pochi giorni, poche settimane alla presentazione delle liste, quindi – ha sostenuto parlando con i giornalisti – nel giro di poco saprete quella che è la maturazione delle mie valutazioni. Ci tengo a dire che io mantengo la mia identità e quindi, qualora dovessi decidere di candidarmi e soprattutto qualora venissi eletto, continuerei a insistere su quelle che sono le tematiche che ho espresso nel mio libro. Per esempio, il libro inizia chiaramente con il settore dell’energia, con la parte ambientalista e ideologica e penso che sia già un buon inizio questo, sulle società multiculturali e poi diciamo che anche la parte valoriale potrebbe essere una delle linee di condotta per riaffermare l’identità europea che forse in questi giorni ci siamo accorti non essere particolarmente solida». Nessuna concessione di Vannacci, neanche quando i cronisti riferiscono di “resistenze” nella Lega all’ipotesi della sua candidatura: «Io non le valuto perché non faccio parte del partito, non ne conosco le dinamiche interne, non so quali siano le discussioni legittime e lecite all’interno del partito. Quando verranno a maturazione, vedremo se esisterà questa opportunità. Sono esterno al partito e quindi non entro assolutamente nelle loro dinamiche interne». Infine, un passaggio sulla Calabria: «La Calabria purtroppo – ha aggiunto il generale – la conosco poco. Mi piacerebbe ma da quello che ho visto è una terra stupenda, e come peraltro tutta l’Italia, è un paese che rappresenta diversità, cultura, identità che sono estremamente varie ed estremamente interessanti. Quindi ritengo che sicuramente in Calabria ci sia un valore aggiunto per quanto riguarda l’identità italiana e che possa esprimere delle potenzialità di assoluta eccellenza». (c. a.)

