Serie C, il Crotone (in dieci) strappa il pari contro la Juve Stabia

CROTONE Finisce 1-1 la gara valida per il campionato di Serie C tra Juve Stabia e Crotone. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo al 42esimo. Azione di Piovanello sulla destra, cross basso al rimorchio per Bellich che insacca a colpo sicuro. Nella ripresa, il Crotone si difende con ordine e riparte trovando la rete del pari grazie a Tumminello. I padroni di casa tentano di costruire dal basso ma l’estremo difensore Esposito serve involontariamente l’attaccante rossoblù – oggi con i gradi di capitano – che non sbaglia mettendo a segna la sua tredicesima rete stagionale. Il risultato non cambia più: gli squali ottengono il pareggio in rimonta, prezioso perché raggiunto giocando in inferiorità numerica per l’intero secondo tempo, dopo l’espulsione di Zanellato.

