Dramma ad Amantea, incidente sulla SS18: un morto

la tragedia

AMANTEA Incidente mortale in serata ad Amantea. Nello scontro tra una vettura ed uno scooter ha perso la vita Salvatore Bonavita di 58 anni. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter, uno Yamaha T max 500, a bordo del quale viaggiava la vittima si è scontrato con l’auto attorno alle 20,15 di mercoledì 17 aprile lungo la statale tirrenica all’altezza del centro abitato di Campora San Giovanni.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 di stanza al poliambulatorio di Amantea, ma per il 58enne non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatare il decesso.

In azione anche i carabinieri della locale stazione che hanno provveduto a fare i rilievi del caso e a curare il traffico che si è creato a causa dell’incidente. Saranno i militari a dover appurare le esatte cause di quanto avvenuto e stabilire eventuali responsabilità. Intanto la notizia appena diffusa nella cittadina ha creato molto dolore tra i tanti che conoscevano la vittima. (r.desanto@corrierecal.it)