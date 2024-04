Provincia di Cosenza, 830mila euro in arrivo per migliorare la sicurezza stradale

le contromisure

COSENZA «Abbiamo ottenuto ulteriori risorse per la sicurezza della rete stradale della Provincia di Cosenza, che supera i 3mila e 300 chilometri di lunghezza ed è interessata da tanti lavori di grande utilità pubblica». Lo afferma, in una nota, la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che spiega: «Stavolta, dalla Protezione civile regionale abbiamo avuto un finanziamento di 830mila euro per approntare tre interventi indispensabili su strade devastate dalle bombe d’acqua. La nostra Provincia si conferma ente in grado di intercettare finanziamenti importanti per la tutela e la salvaguardia del territorio e per migliorare la viabilità in maniera significativa. Con gli 830mila euro ricevuti – dettaglia Succurro – provvederemo: lungo la Sp 250, a sistemare scarpate stradali e risolvere il cedimento di alcune opere di protezione laterali, per oltre 170mila euro; lungo la Sp184, a ripristinare il manto da Acri verso Corigliano, per 400mila euro; lungo la Sp 181, a realizzare opere di sostegno flessibili e la regimazione delle acque meteoriche presso Vaccarizzo Albanese, per 260mila euro». «Siamo già pronti per avviare i lavori in questione, che – conclude la presidente Succurro – si aggiungeranno a tutti gli altri già programmati e finanziati».