Tris (da playoff) del Crotone in rimonta, Monopoli ko allo “Scida”

calcio serie c

CROTONE Dopo più di un mese il Crotone torna al successo (l’ultima vittoria risaliva all’era Baldini: 1-0 sul campo del Messina) e si qualifica matematicamente nei playoff. A cadere sotto i colpi dei pitagorici è stato il Monopoli, abile a portarsi in vantaggio in apertura di partita con De Risio ma incapace nella ripresa di contenere le avanzate dei ragazzi di Zauli, guidati ancora una volta da un Tumminello in grande spolvero (per lui doppietta e 15 gol in campionato).

La partita. Ospiti in vantaggio con De Risio all’11 che sugli sviluppi di una punizione dalla destra supera D’Alterio in sforbiciata. Al 33’ l’ex Borello colpisce il palo alla sinistra di D’Alterio con un sinistro da fuori. Nella ripresa il Crotone alza i ritmi alla ricerca del pareggio, che arriva al 22’. Kostadinov innesca Giron sulla sinistra che arriva sul fondo e mette al centro per Tumminello che con una splendida girata di testa insacca alle spalle di Dalmasso e firma il 14º gol in campionato. Due minuti dopo ancora Tumminello porta avanti il Crotone. Tribuzzi va via sulla destra e pennella per l’attaccante che ancora di testa la metta alla destra di Dalmasso per la rete numero 15 in Serie C. Al 35’ i rossoblù calano il tris. Gomez riceve da Tribuzzi e, defilato sulla destra, lascia partire un diagonale chirurgico per il suo 15º centro in campionato. Finisce qui. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CROTONE: D’Alterio; Leo (33’st Rispoli), Gigliotti, Loiacono; Tribuzzi, D’Errico (20’st Felippe), Vinicius, D’Ursi (20’st Kostadinov), Giron; Tumminello (33’st D’Angelo), Gomez (41’st Comi). A disp. : Dini, Martino, Bove, Papini, Crialese, Cantisani. All.: Zauli

MONOPOLI: Dalmasso; Ferrini (28’st Berman), Bizzotto, Angileri (41’st Peschetola); Viteritti, Borello, De Risio (38’st Ardizzone), Iaccarino (38’st Buoevardi), Barlocco; Tommasini (28’st De Paoli), Sosa. A disp. : Vitale S., Fornasier, Cristallo, Simone, Hamlili, Arioli, Vitale M.

ARBITRO: Costanza di Agrigento

RETI: 11’pt De Risio (M), 22’st e 24’st Tumminello (C), 35’st Gomez (C)

NOTE: Spettatori: 4.054. Ammoniti: Vinicius (C), De Risio (M), Sosa (M), Giron (C), Ferrini (M), Tumminello (C).