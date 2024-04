Quote promozione in serie A, il Como insidia il Parma. Catanzaro tra le big

i pronostici

ROMA Il Como nel segno del cinque. Tante sono le vittorie consecutive e i gol rifilati alla Feralpisalò nell’ultimo turno di Serie B. Ora i lombardi sono a soli tre punti dalla capolista Parma e anche la quota per il titolo scende a 4 su Better e Goldbet dal 6,50 della scorsa settimana. Si accende, dunque, il duello con gli emiliani, che restano favoriti a 1,20, con Venezia e Cremonese più lontane a 15 e 35. Per quanto riguarda l’ipotesi promozione, invece, il Como è in vantaggio sulle altre pretendenti a 1,20; stabili a 2 e 2,50 le quote di Venezia e Cremonese, sempre più indirizzate ai playoff, così come Catanzaro e Palermo, offerte in Serie A a 4,50 e 5,50. Salgono a 7, infine, le ipotesi Brescia e Sampdoria, fermate sullo 0-0 nell’ultimo turno da Ternana e Spezia.

