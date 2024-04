Europee, Vannacci: «Io candidato in tutte le circoscrizioni»

la scelta

ROMA «Perché ci ho messo tanto tempo ad annunciare la mia candidatura alle Europee? Quello che dicono gli altri non mi interessa, io non lo sapevo, ci ho pensato molto. Alla fine mi ha convinto il voler donare a loro un’Italia ed un’Europa migliore. Nella realtà, invece, le mie figlie mi hanno detto ‘papà, fai qualcosa che ti tenga di più a casa». Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il candidato alle elezioni Europee per la Lega Roberto Vannacci, sottolineando di aver deciso di scendere in cammpo «negli ultimi giorni, tre o quattro giorni fa, ci siamo sentiti via WhatsApp con Salvini e gli ho detto che avrei accettato. Lui mi ha risposto dicendo che era contento della mia decisione». Alla domanda se sarà capolista, Vannacci aggiunge: «Non lo so, sono cose che decideranno nell’ambito del partito. Posso confermare, perché lo ha detto Salvini, che sarò candidato in tutte le circoscrizioni. E immagino che in alcune di queste sarò capolista».