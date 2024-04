L’Unical perde una grande figura: morto Alfio Cariola, direttore del dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche

il lutto

RENDE Si è spento all’età di 60 anni Alfio Cariola docente e Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche all’Unical. Nato a Cosenza, dopo aver studiato al liceo scientifico Fermi, si laureò (con lode) proprio all’Unical in Ingegneria delle Tecnologie Industriali, indirizzo Economico Organizzativo. Cariola era un affermato professore, Ordinario di “Economia e Gestione delle Imprese” presso l’Università della Calabria, dove ha insegnato per oltre un ventennio “Tecnica e Gestione degli Investimenti”, “Economia e Gestione delle Imprese” e “Gestione della Produzione e dei Materiali”.

Dal 2018 dirigeva il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche ed era membro del Senato Accademico. Amato e apprezzato dai suoi allievi per i suoi rapporti umani e di grande cordialità, era una delle figura più brillanti dell’Università della Calabria. Definito da tutti quelli che lo conoscevano “un calabrese colto, che guardava sempre oltre e innamorato della propria terra”.

Dal 2013 al 2018 è stato anche consigliere di Amministrazione dell’ateneo calabrese e, precedentemente, ha ricoperto numerosi altri incarichi nell’ambito della governance dell’Ateneo. Al suo attivo numerosi contributi monografici e pubblicazioni internazionali e nazionali sulle tematiche del Business Planning, della Financial Valuation di imprese e investimenti (anche in Project Financing e per il Partenariato Pubblico Privato), della Corporate Finance, del Perfomance Measurement e Management (per il settore pubblico e privato) e dell’Operations Management. Nell’ambito delle medesime tematiche è stato relatore in conferenze nazionali e internazionali. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di Sant’Antonio a Rende alle ore 11. Prevista la sospensione delle attività didattiche e tecnico amministrative dalle ore 10:30 alle ore 12:30, proprio per consentire a tutti di partecipare alle esequie.