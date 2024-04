‘Ndrangheta in Liguria, disposto il giudizio immediato per 23 persone

l’operazione

IMPERIA Il gip Nicoletta Guerrero di Genova ha disposto il giudizio immediato, su richiesta del pm Marco Zocco, per 23 dei ventisei indagati – tra cui una di nazionalità cubana, due ecuadoriani e quattro albanesi – che nel novembre scorso vennero colpiti da altrettante misure cautelari (23 in carcere e 3 ai domiciliari), nell’ambito di una inchiesta che mirava a far luce su un presunto traffico di droga dalla Calabria alla provincia di Imperia. Diciassette degli indagati inoltre sono accusati di essere componenti di una associazione per delinquere diretta da esponenti della famiglia De Marte-Gioffrè, originaria di Seminara e collegata ad articolazioni di ‘ndrangheta da anni radicate nella zona di Diano Marina, operative nella provincia di Imperia sin dal 2020 e finalizzate all’acquisto, trasporto, rivendita e cessioni di cocaina, hashish e marijuana. I difensori hanno ora tempo 15 giorni per presentare richiesta di rito alternativo.