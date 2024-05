Europee, ecco la lista di Fratelli d’Italia al Sud: ci sono Meloni, Sgarbi e tre calabresi – TUTTI I NOMI

verso il voto

LAMEZIA TERME È Giorgia Meloni “detta Giorgia” la capolista di Fratelli d’Italia d’Italia nella circoscrizione Italia meridionale alle prossime europee. Lo riferisce l’agenzia “LaPresse”. La lista di Fdi è stata consegnata in mattinata all’ufficio elettorale costituito presso la Corte d’Appello di Napoli. Il primo nome della lista è quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, come annunciato nei giorni scorsi, presenta la dicitura “detta Giorgia”. Dall’elenco dei nomi riportati da “LaPresse” risultano tre i calabresi candidati con Fratelli d’Italia nel collegio Sud: l’europarlamentare uscente Denis Nesci, il consigliere regionale Luciana De Francesco, presidente della prima Commissione a Palazzo Campanella, ed Ersilia Amatruda, dirigente della Regione. Anche il critico d’arte ed ex sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi – scrive “LaPresse” – è tra i candidati di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Italia meridionale.

LISTA FRATELLI D’ITALIA – EUROPEE COLLEGIO SUD

Giorgia Meloni “detta Giorgia”

Nicola Benedetto

Ersilia Amatruda

Antonio Ambrosio

Marco Cerreto

Nicola D’Ambrosio

Luciana De Francesco

Mariangela Di Biase

Raffaella Docimo

Ines Fruncillo

Alberico Gambino

Chiara Maria Gemma

Giovanna Greco

Elena Marrazzi

Denis Domenico Nesci

Michele Picaro

Vittorio Sgarbi

Francesco Ventola.

