Noi Moderati, Lupi nomina Pino Galati commissario del partito in Calabria

“manovre” politiche

ROMA Il presidente nazionale di Noi Moderati Maurizio Lupi ha nominato commissario della regione Calabria il vicepresidente vicario del partito Giuseppe Galati. “Tutto lo sforzo dei quadri dirigenti e dei militanti del partito – ha detto Galati – è rivolto al successo della lista Forza Italia-Noi Moderati per dare centralità alle idee e ai valori del Partito Popolare Europeo anche in Italia”. La decisione di Lupi – secondo quanto si apprende – sarebbe da mettere in relazione al ritorno in Forza Italia di Antonello Talerico, ultimo commissario di Noi Moderati: immediata dunque la decisione di Lupi di estromettere anche ufficialmente Talerico. (redazione@corrierecal.it)

