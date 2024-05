Corruzione, arrestato il presidente della Liguria Giovanni Toti

l’operazione

GENOVA Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri di ufficio, come rende noto la Procura di Genova. Emesse misure cautelari anche per Paolo Emilio Signorini, attuale amministratore delegato e direttore generale di Iren e all’epoca dei fatti presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, destinatario di custodia cautelare in carcere. Ai domiciliari, come il presidente Toti, gli imprenditori portuali Aldo Spinelli, Mauro Vianello, il consigliere di amministrazione di Esselunga Francesco Moncada, il capo di gabinetto del presidente ligure Matteo Cozzani accusato anche di agevolare l’attività mafiosa di Cosa Nostra.