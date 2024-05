Ponte sullo Stretto, l’affondo di Calenda: «Facessero le strade»

l’intervista del Corriere della calabria

PARMA Carlo Calenda arriva puntuale per il taglio del nastro di Cibus, la fiera internazionale dell’enogastronomia in corso a Parma. Il leader di Azione è soddisfatto del lavoro svolto in vista delle Elezioni Europee 2024. «Le sensazioni sono molto buone, abbiamo composto una lista in termini di competenze che secondo me non ha uguali fino ad oggi. Siamo l’unico partito ad aver presentato un programma e soprattutto lavoriamo con una linea, quella di riportare l’Europa ad essere una grande potenza forte ed a rivedere normative che non funzionano come quelle del Green Deal, fatte in modo ideologico», racconta Calenda al Corriere della Calabria. A proposito della nostra regione, il leader di Azione ribadisce il sostegno al governatore della Calabria Roberto Occhiuto. «Se c’è un governatore bravo ed Occhiuto è bravo, che fa le cose che deve fare, per me va bene, valuto solo la qualità delle persone. Ovviamente non sostengo fascisti e non sostengo populisti». La chiosa dedicata al Ponte sullo Stretto. «Sono 25 anni che mi fanno domande sul Ponte sullo Stretto, me le rifarà per i prossimi 25. Facessero le strade e non il Ponte». (f.b.)