la vicenda

REGGIO CALABRIA Un’esplosione ha interessato un’abitazione a Reggio Calabria. L’evento è avvenuto in serata in via Verderame quartiere Sbarre.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Al momento non si comprende la natura dell’evento, secondo le prime notizie, l’esplosione potrebbe essere stata causata da una sacca di gas accumulata all’interno di un locale di un abitazione a piano terra.



(in aggiornamento)