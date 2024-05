Paola, donna accoltella il compagno al culmine di una lite: l’uomo è in fin di vita

il fatto

PAOLA Al termine di una lite una donna ha accoltellato il compagno, che ora è ricoverato in fin di vita: è accaduto nella notte a Paola. Lo riferisce la Gazzetta del Sud. La donna, Silvia Santis Maria Do Soccorro, 39enne brasiliana ma residente a Paola è stata arrestata dai carabinieri per tentato omicidio: avrebbe colpito il compagno, il 53enne Francesco Di Santo, 53 anni, all’addome, al torace e alle braccia. L’uomo, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato all’Annunziata di Cosenza dove si trova tuttora in Terapia intensiva.

