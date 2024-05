Orrico (M5S): «Saremo presenti con le nostre liste a Vibo Valentia e Corigliano Rossano»

le AMMINISTRATIVE in CALABRIA

COSENZA «Il Movimento 5 stelle parteciperà con una propria lista alle prossime elezioni amministrative di giugno in due fra i più importanti centri della nostra regione: a Vibo Valentia a sostegno di Enzo Romeo e a Corigliano Rossano in supporto di Flavio Stasi». Lo afferma la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice del Movimento 5 stelle in Calabria.

«Una partecipazione – dice Orrico – che abbiamo voluto concretizzare per premiare l’impegno sui territori maturato soprattutto in questi ultimi mesi e, allo stesso tempo, catalizzare le forze sane della società calabrese pronte a misurarsi sul campo. Cittadine e cittadini che vogliono spendersi per le loro comunità seguendo quelle che sono le stelle polari del Movimento 5 stelle: le battaglie sociali, la vicinanza alle fasce più fragili, la trasparenza e le questioni ambientali. Stiamo portando avanti un progetto politico improntato al dialogo ed alla partecipazione in modo da coinvolgere e responsabilizzare tutte le anime del Movimento, dagli attivisti ai Gruppi territoriali, dai coordinatori ai portavoce».

«Un particolare ringraziamento – prosegue l’esponente pentastellata – voglio farlo a chi ha lavorato per la presentazione della lista di Vibo Valentia, ovvero il collega Riccardo Tucci, la coordinatrice provinciale del M5S Luisa Santoro ed il referente del Gt Michele Furci, e, per quanto riguarda Corigliano Rossano, le colleghe Vittoria Baldino ed Elisa Scutellà, il capogruppo in Consiglio regionale Davide Tavernise, il coordinatore della provincia di Cosenza Giuseppe Giorno e la referente del Gt Denise Di Vico. Il M5S – conclude Anna Laura Orrico – sarà presente anche con propri candidati per le amministrative di Mirto Crosia (Cs) con Antonio Graziani e Mariateresa Cosentino nella lista civica ‘Insieme – Maria Teresa Aiello Sindaco’. Un grosso in bocca al lupo a tutti».