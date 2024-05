Crotone, Ferrari: «Rammaricato per Melissa, in bocca al lupo a tutti i candidati»

il messaggio

«Il mio più sentito in bocca a lupo va a tutti i candidati a sindaco, unitamente ai consiglieri in corsa, di Strongoli, Belvedere Spinello, Castelsilano, Caccuri, Umbriatico, Verzino, San Nicola dell’Alto, Carfizzi, San Mauro Marchesato e Mesoraca». Lo afferma, in una nota, il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari. «Il mio augurio, per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, – che sono ormai vicine – aggiunge Ferrari – è che in tutte le comunità si possano condurre campagne elettorali con alto senso civico, educazione e rispetto verso i propri competitor. Amministrare, infatti, richiede impegno e responsabilità nei confronti dei cittadini e delle comunità che abbiamo l’onore di rappresentare». «Esprimo rammarico – dice ancora il presidente della Provincia di Crotone – per la Comunità di Melissa, dove non sono state presentate liste, con l’auspicio che si possa tornare prima possibile alla normalità».