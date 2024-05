Nuove storie di antimafia, Propaganda Live torna in Calabria

l’appuntamento

ROMA Venerdì 17 maggio in prime time su La7 nuovo appuntamento ricco di grandi ospiti, attualità, musica e tante sorprese con Propaganda live di Diego Bianchi. Tra gli ospiti musicali, si esibirà il gruppo La rappresentante di lista. Per il reportage della settimana Diego Bianchi è tornato in Calabria tra nuove storie di antimafia e difficoltà del territorio. Nel corso della serata, spazio ai monologhi con il ritorno di Antonella Attili e Salvo Di Paola, mentre per la musica sarà ospite anche la band I Hate My Village. In studio anche gli ospiti fissi Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Teo con le notizie principali e più curiose della settimana.

