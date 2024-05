A CHIARE LETTERE | La strage degli innocenti nell’interesse generale – VIDEO

il format

LAMEZIA TERME L’inesorabile rosario di incidenti stradali che ogni giorno insanguinano la Calabria al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «C’è una strage che – si evidenzia “A Chiare Lettere” – silenziosamente sta insanguinando la Calabria, una strage degli innocenti E’ la strage che si consuma sulle strade della regione. Gran parte degli incidenti sono dovuti sicuramente a disattenzioni, imperizie, distrazioni degli autisti ma in Calabria diventano fatali anche o forse soprattutto per la pessima qualità delle strade. Serve un piano straordinario su investimenti, sicurezza, educazione stradale. Ma qui si pensa a discettare solo di Ponte sullo Stretto o si salutano i 3 miliardi per la Statale 106 come una grande conquista, e nessuno ricorda che per una cinquantina di anni non si è fatto praticamente nulla. E nell’attesa la strage degli innocenti continua, nell’indifferenza generale». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato