Bancarotta, prosciolto l’ex patron della Sampdoria Massimo Ferrero

la decisione

PAOLA Prosciolti l’ex patron della Sampdoria Massimo Ferreo e per la figlia Vanessa Ferrero. La decisione è del gip del Tribunale di Paola. Per i due, difesi rispettivamente dagli avvocati Nicola Carratelli, Alessandro Diddi e Mimmo De Rosa, si era aperto un distinto procedimento di bancarotta fraudolenta, mentre altro è a dibattimento. Archiviata dal giudice anche la posizione di tutti gli altri imputati e dei vertici di Unicredit finiti nell’inchiesta. Il gip si è dunque determinato per il proscioglimento anche nei confronti di: Giorgio Ferrero, Stefania Tarallo, Maria Felicia Vincelli, Claudio Finin, Tiziana Macellari, Vincenzo Coglitore, Paola Santori, Andrea Fugattini, Romeo Collina, Massimo Scandola, Pietro Mazzeo, Ferdinando Brandi e Tiziano Piemontese. La richiesta di archiviazione della Procura di Paola era giunta dopo la chiusura delle indagini.