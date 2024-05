«Vorrei una Calabria protagonista in Europa»

l’incontro

«La mia è una candidatura che si inquadra in un percorso di vita che ha sempre guardato da vicino ai valori identitari del centrodestra. Ringrazio Fratelli d’Italia per aver creduto in me. Sto facendo un’esperienza importante a favore di una Calabria che vorrei protagonista in Europa. Ma vorrei maggiore centralità anche per la mia Lamezia Terme e per la nostra provincia. In questo senso penso che la mia candidatura possa essere un’opportunità, non solo elettorale, da cogliere al fine di costruire processi virtuosi».

E virtuosa ha definito Ersilia Amatruda la propria esperienza come responsabile anticorruzione della regione Calabria: «Un incarico delicatissimo che ho portato avanti con onore attraversando ben 4 presidenze di regione di vario colore politico spendendomi insieme ai miei collaboratori per costruire un presidio di legalità che prima, di fatto, non c’era perché non era organizzato come si deve».

L’operato di responsabile anticorruzione – secondo Amatruda che ha risposto alle domande del giornalista Ugo Floro – ha indubbiamente «contribuito ad attrarre l’attenzione dei vertici romani di Fratelli d’Italia». E alla domanda se la sua candidatura non abbia un po’ rotto le uova nel paniere, Amatruda ha risposto con la certezza «che il territorio saprà valorizzare una persona che, dalle proprie postazioni dirigenziali, ha saputo sempre dialogare con i cittadini, gli amministratori e le associazioni in coerenza con l’idea di una burocrazia che non deve chiudersi a riccio ma che deve aprirsi alla società. Un concetto che voglio portare in Europa dove c’è bisogno di persone battagliere».