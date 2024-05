Zes unica, parte la corsa alle agevolazioni fiscali

sviluppo del mezzogiorno

ROMA Parte la corsa alle agevolazioni fiscali con la nuova Zes unica. Dopo l’approvazione in autunno del decreto Fitto che ha allargato a tutto il Sud il perimetro di applicazione, nei giorni scorsi il ministro dell’economia Giorgetti ha firmato il decreto attuativo che fa scattare l’invio delle domande dal 12 giugno e fino al 12 luglio. Con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la coesione per le aree più svantaggiate del Paese e un plafond di 1, 8 miliardi di euro, offre la possibilità per le imprese di ottenere un credito d’imposta variabile secondo la dimensione delle aziende e le zone d’intervento. Aperto a tutte le imprese, il credito di imposta della Zes Unica permette l’acquisto o il leasing non solo di macchinari per nuove imprese ma anche di terreni e immobili strumentali. E’ differenziato tra le regioni, nel senso che per l’assegnazione conteranno le dimensioni dell’impresa e l’ammontare dell’investimento: si arriva al 40% in Campania, Calabria, Sicilia, si scende al 30 in Sardegna, Basilicata e Molise e al 15 in Abruzzo.

