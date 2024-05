Il giardino comunale all’incrocio fra via Fratelli Bandiera e via Matteotti a Rende, «ha finalmente un nome»

la targa

RENDE Il giardino comunale all’incrocio fra Via Fratelli Bandiera e Via Giacomo Matteotti, in Rende, ha finalmente un nome. Il Rotaract Club di Rende, presente con i suoi numerosi soci, nella mattinata di oggi, insieme al Commissario Prefettizio Santi Giuffrè, al Comandante della Polizia Municipale Alfredo Ferraro, all’Architetto Andrea Sorrentino e altre autorità, ha inaugurato la targa che dedica il Giardino alle Vittime Innocenti della ‘ndrangheta.

La volontà di sensibilizzare la popolazione su tematiche sociali, in particolare su quelle della legalità, è al centro del progetto nazionale “Testimoni di speranza”, che viene portato avanti nell’ambito dell’organizzazione Rotaract attraverso numerose iniziative, non ultima questa intitolazione a perenne memoria delle vittime della criminalità organizzata. «Questa è la testimonianza che la Calabria non è solo una terra di omertà, ma è fatta di giovani che hanno una forte cultura della legalità» ha dichiarato la Presidente del Rotaract Club Rende, Lucrezia Tucci, che ringrazia sentitamente l’amministrazione.