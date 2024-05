Abramo, Occhiuto: «Ho sentito i vertici di Tim, problema complesso ma non abbandono i lavoratori» – VIDEO

la vertenza

CATANZARO «Ho appena fatto una call con i vertici di Tim, li sto sentendo ogni settimana per i mille lavoratori di Abramo, il call center che a Crotone, Catanzaro e Cosenza che rischiano di perdere il posto di lavoro il 30 giugno». Con queste parole il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha aperto poco fa un suo intervento social sul destino dei lavoratori ex Abramo Customer Care. «È un problema complicato – afferma il governatore – uno dei più difficili che mi sono trovato ad affrontare in questi due anni e mezzo, perché quello dei call center è un settore maturo, in crisi in tutta Italia, ma continuo a lavorarci con impegno. Nei prossimi giorni ci sarà un tavolo in prefettura a Catanzaro per coinvolgere anche altri livelli istituzionali. Continuo ad occuparmene ogni giorno perché l’ho promesso ai lavoratori. Appena ci dovessero essere delle novità vi informerò». (redazione@corrierecal.it)

