Cisl: «In Abramo patrimonio di competenze professionali da proteggere»

LAMEZIA TERME Si è riunito oggi a Lamezia Terme l’esecutivo della Cisl calabrese. Ha aperto i lavori la relazione del segretario generale Tonino Russo. «Per la Cisl Calabria – ha affermato Russo nel corso del suo intervento – bisogna superare la logica dei veti, dei “no” e dei “ni”, che fermano troppi investimenti pubblici e privati. Non possiamo perdere nessuna occasione. Subito gli appalti sui cantieri della S.S. 106 fra Sibari e Catanzaro senza perdere tempo in altre discussioni, perché il territorio ha bisogno di arterie di comunicazione moderne e sicure. Resta il fatto che la S.S. 106 va ammodernata in tutto il suo percorso, da Sibari fino a Reggio Calabria».

Poi il passaggio su una delle vertenze più complicate del momento: «Siamo preoccupati per il destino dei circa mille lavoratori ex Abramo Customer Care (tra un mese la scadenza della mono-commessa Tim). Serve trovare soluzioni a difesa del perimetro occupazionale. C’è un patrimonio di competenze professionali utili alla Calabria e al Paese che va protetto. Siamo impegnati – ha detto ancora il segretario della Cisl regionale – a definire con Cgil e Uil una piattaforma unitaria su questioni centrali per il lavoro e lo sviluppo». Nel dibattito seguito alla relazione di Tonino Russo sono stati affrontati i temi della Sanità e denunciati i ritardi rispetto all’attivazione dei tavoli di confronto con tutte le Asp e le Ao sulle liste d’attesa, sulla riorganizzazione della rete e sulla medicina del territorio.