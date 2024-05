Orrico: «Il live tour di Giuseppe Conte sarà proiettato nei cinema calabresi»

l’annuncio

«Il live tour di Giuseppe Conte, l’Italia che conta, intrapreso dal presidente del M5S in alcuni fra i principali teatri italiani nel corso della campagna elettorale per le prossime europee, approda, in versione video, nei cinema del Paese e sarà proiettato anche in Calabria». Lo afferma la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice del Movimento 5 stelle in Calabria. «Per essere più presenti possibile sui territori – dice Orrico – e raggiungere anche chi non ha potuto vedere il presidente Conte a teatro dal vivo, si è deciso di produrre una versione video da proiettare nelle sale cinematografiche. Saremo, infatti, il 31 maggio a San Giovanni in Fiore, ore 18:00 Sala Polifunzionale località Pirainella, il 1 giugno a Castrovillari, ore 20:00 Sala Consiliare, il 4 giugno a Rende, ore 20:45 Cinema Garden, il 5 giugno a Reggio Calabria, ore 19:00 Cineteatro Metropolitano. Inutile dirlo – prosegue l’esponente pentastellata -, ci troviamo di fronte un bivio importante con la scadenza elettorale dell’8 e 9 giugno prossimi. Dobbiamo valutare fra due visioni politiche che sono all’opposto e scegliere tra chi vuole la transizione ecologica e chi la transizione militare. Tra chi vuole fermare la guerra e chi sa solo inviare armi, tra chi ritiene prioritario il Ponte sullo Stretto e chi invece pensa che i calabresi necessitino prima di altre infrastrutture, lavoro, cure mediche adeguate, maggiori servizi e istruzione di qualità per i propri figli. Vogliamo stimolare – conclude Anna Laura Orrico – riflessioni e dibattito fra le cittadine e i cittadini in modo da sottolineare al contempo tutte le incongruenze e le mancanze del modello che queste destre vogliono propinarci in Europa, dopo averlo fatto, con la Meloni, in Italia».