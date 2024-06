Azienda Zero, Miserendino completa un altro decisivo step: approvati i bilanci consuntivi

dalla regione

CATANZARO Un risultato economico d’esercizio positivo pari a oltre 543mila euro: E’ questo il dato più significativo del bilancio consuntivo 2023 dell’Azienda Zero, l’ente di governance della sanità calabrese nato per volontà del governatore e commissario Roberto Occhiuto per centralizzare le funzioni amministrative oggi in capo alle Asp. Il bilancio consuntivo è stato approvato dal commissario di Azienda Zero Gandolfo Miserendino, che ha “chiuso” anche il documento contabile del 2022, finora non approvato per le vicissitudini che hanno costellato l’ente, soprattutto lo scorso anno, con le censure del Tavolo Adduce e anche l’improvvisa scomparsa del primo commissario, il professore Giuseppe Profiti, proprio nel momento in cui Azienda Zero stava incominciando a “carburare”. Difficoltà del resto riconosciute dallo stesso Miserendino nella relazione al Consuntivo 2023, laddove si specifica che «dalla documentazione reperita in atti emerge come il nuovo commissario di Azienda Zero sin dai primi giorni dall’insediamento (Vitaliano De Salazar, ndr) abbia notiziato il Dipartimento Regionale in ordine alla necessità di slittamento delle date di avvio della completa messa a regime di alcune funzioni di Azienda Zero in ragione dell’imprevedibilità “dell’evento accorso all’allora commissario, unita al conseguente mancato completamento della dotazione organica di Azienda Zero”». Ora con l’approvazione dei bilanci consuntivi 2022 (a sua volta chiuso con un risultato positivo pari a oltre 611mila euro) e 2023, e con i primi reclutamenti nella pianta organica, Miserendino completa un altro significativo step nel percorso che dovrà portare Azienda Zero alla piena operatività secondo le linee stabilite dalla legge regionale che l’ha istituita. (a. c.)

