Una nuova giustizia, una nuova sinistra

la riflessione

Il disegno di legge costituzionale approvato dal governo prevede la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante e una nuova sezione disciplinare, sempre affiancata al Csm. Tra le altre cose, è prevista l’elezione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, compresi quelli laici, a sorteggio. Come ogni disegno di legge, in questo caso costituzionale, non è perfetto ed è migliorabile.

Il centrodestra porta avanti uno dei punti della sua campagna elettorale. Il centrosinistra sembra orientato a dire no. Eppure, è assai strano che una questione riguardante l’esercizio pieno della libertà non coinvolga la sinistra, che storicamente ne ha fatto una battaglia di principi legata alla giustizia sociale.

È impossibile pensare a una possibilità di convergenza su questo disegno, a una sintesi che tenga conto anche delle proposte della sinistra? Apparentemente si ma in politica è sempre cosa buona tenere aperta la porta del dialogo. Da tangentopoli in poi il principio dell’equilibrio dei poteri, che ha aperto la strada alle democrazie, è stato leso.

La magistratura deve avere una sua autonomia ma anche non invadere il campo legislativo. In questo trentennio abbiamo assistito a diverse cose. Il correntismo non è un fatto nuovo ma ha fatto emergere una politicizzazione di Palazzo dei Marescialli.

Di contro, la soppressione dell’immunità parlamentare (di cui chiaramente si era abusato) ha esposto ulteriormente la politica a una debolezza di fondo. I magistrati devono fare le loro indagini liberamente ma in un quadro di garanzie che oggi non esiste. Così come il giudice deve essere realmente terzo nelle valutazioni. Nessuno pensa che i magistrati debbano perdere la loro libertà e la loro autonomia ma anch’essi devono essere soggetti alla legge quando sbagliano.

Non vi è dubbio che la parte migliore della prima Repubblica in relazione al garantismo, alla presunzione di innocenza, sia stata a sinistra: parlo del Psi e dei radicali. Quella eredità sembra appartenere al passato. Eppure, proprio la sinistra potrebbe rievocarla abbandonando la strada del massimalismo. Piuttosto che dire no a prescindere alla riforma del governo inserisca le sue proposte con l’obiettivo di arrivare a una sintesi. Glielo chiedono anche tanti sindaci, amministratori di quella parte politica e tanti cittadini che vogliono rispettare la magistratura. Senza averne paura.



*Giornalista