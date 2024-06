«Atto di illusionismo». «No, va bene». Così la delibera di Occhiuto sui balneari divide la Lega

il “caso” politico

CATANZARO Una parte della Lega smonta, una parte della Lega rimonta… E’ una strana Tela di Penelope quella che nel Carroccio calabrese si fa e si disfa nelle ultime ore sul tema delle concessioni balneari e sul giudizio alla delibera del presidente forzista della Regione, Roberto Occhiuto. Una delibera che sta evidentemente aprendo una voragine nel cuore della già abbastanza sgranata Lega Calabria, visto che si sta dividendo anche sul contenuto del provvedimento della Giunta regionale che punta a sterilizzare gli effetti della direttiva europea Bolkenstein in Calabria. Al fuoco di fila aperto dal leader Matteo Salvini, e sostenuto da altri big del Carroccio come il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e i parlamentari Simona Loizzo, Tilde Minasi e Domenico Furgiuele, piuttosto duri nei confronti del governatore calabrese, ora sta facendo da contraltare e da controcanto il livello regionale, dal consigliere Pietro Molinaro al commissario del partito Giacomo Saccomanno, che in due note hanno difeso la delibera di Occhiuto. Si è passati dall’accusa dei parlamentari a Occhiuto di fare atti di chiaro stampo elettorale o addirittura di “illusionismo” (copyright Furgiuele), con riferimento al tema delle concessioni balneari, alla rivendicazione del contributo della Lega alla delibera regionale (copyright Molinaro), anche se un tratto comune mette tutti d’accordo, nella Lega Calabria: la necessità di una legislazione nazionale (oltre allo scontato attacco alla sinistra troppo filoeuropea). Silenzioso invece il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, candidato alle Europee, che pure sul tema dei balneari è da anni il più impegnato. Resta in generale il senso di una divisione, l’ennesima, nella Lega di Calabria: se questo voleva essere politicamente l’obiettivo di Occhiuto, probabilmente il governatore calabrese l’ha centrato… (a. c.)

