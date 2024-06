In Calabria, deliberate le maggiori somme per le vittime di estorsione

c’è chi dice no

LAMEZIA TERME La Calabria è la regione in cui sono state deliberate le maggiori somme per le vittime di estorsione pari a circa 3,39 milioni, seguita dalla Campania (2,73 milioni) e dalla Sicilia (2,52 milioni). Quanto alle vittime di usura, a far registrare il maggior importo perla concessione di mutui è la Puglia (1,62 milioni); seconda la Sicilia (678.646 euro), terza la Campania (428.035 euro). Si segnala la Basilicata, perché alle vittime di estorsione sono state elargiti 769.500 euro, a fronte di delibere tutte negative nell’anno precedente. I dati sono riportati in un articolo pubblicato dal Sole 24Ore. C’è un dato che il quotidiano economico sottolinea, un numero che non deve trarre in inganno. Per il quinto anno consecutivo, infatti, risultano in calo le istanze di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell’usura, «toccando il minimo storico di 279, il 62% in meno rispetto alle 732 del 2019». La stima al ribasso non è frutto dell’allentamento del fenomeno ma sarebbe da ricondurre alla diminuzione delle denunce. Per invertire il trend e sostenere chi decide di denunciare tutto alle forze dell’ordine, è stata istituita anche una piattaforma digitale operativa da luglio 2023 «per semplificare e accelerare le procedure amministrative alla nuova edizione del vademecum sulle procedure di accesso ai benefici di legge per le vittime, dalla rete solidaristica rafforzata tra associazioni, forze dell’ordine e prefetture alle iniziative per l’educazione finanziaria». Si legge nella relazione – «il ricorso al sovraindebitamento e l’uso inconsapevole del denaro è spesso elemento “patologico” del ricorso al prestito usurario».