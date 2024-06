«La fiducia si conquista a gocce». Componenti Rsu di Cosenza tra «saltelli» e «sfiducia del presidente»

la missiva

COSENZA «Fra le tante problematiche che i lavoratori dell’Ao di Cosenza affrontano ogni giorno per tirare avanti la baracca, fra i turni massacranti che con sacrificio e dedizione portano a termine, alcuni componenti Rsu saltellando da una sigla sindacale all’altra creano uno scenario raccapricciante, non accettando le regole che loro stessi hanno firmato e agendo nell’illegittimità: autoconvocandosi e sfiduciando il Presidente Rsu e nominando nuovi vertici Rsu». E’ quanto sottolineano, in una lettera firmata inviata alla nostra redazione, i componenti della RSU CGIL: la presidente Rsu Fabiola De Franco, Pamela Bevacqua, Gianfranco Rigitano e Oscar Caputo.

«Da premettere – si legge – che se avessero agito nel corretto rispetto del regolamento vigente avremmo accettato democraticamente la scelta della maggioranza ma così non è stato e ci chiediamo: perché non partecipare alle riunioni ufficiali con tanto di convocazione e sede prenotata? Perché non convocare tutti i componenti rsu (21 eletti) a questa pseudo-assembla? Quali sono gli interessi che spingono a sfiduciare la presidente votata ad unanimità a contestare il lavoro di una persona seria, precisa che non si è mai tirata indietro ad assolvere il proprio dovere da Presidente RSU? Dove stanno i principi della democrazia? Forse perché si vuole ottenere un risultato su un lavoro quasi concluso: una programmazione già avviata con l’azienda rispetto ai DEP, alle progressioni economiche verticali, tutti istituti contrattuali terminati. Consapevoli della frattura non possiamo accettare il modus operandi irrispettoso delle regole. Infatti siamo pronti nel rispetto del regolamento a proseguire l’attività anche con il cambio dei vertici ma il tutto deve avvenire con la convocazione dell’intera RSU (21 componenti) in modo trasparente, dando libertà di pensiero a tutti. Riteniamo ad oggi illegittima l’elezione e il tentativo di cambio avvenuto in luogo non specificato e senza un verbale che evidenzia il luogo, l’orario, gli interventi e l’invito alla partecipazione di tutti i 21 componenti, è una triste storia, ma noi continuiamo e continueremo a lavorare per i dipendenti! E’ doveroso porre però una considerazione: se non si rispettano le regole sottoscritte da noi stessi, che visione abbiamo e avremo per il futuro? Questa è una pagina nera che deve far riflettere noi tutti. Nel frattempo restiamo fiduciosi nel poter confrontarci nell’imminente Assemblea RSU già convocata, in maniera democratica e fattiva per il bene dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza».